Invitan a jóvenes para elegir reina del paisano

Cerritos.- Invitan a las jovencitas para que participen en el certamen de la Feria Regional del Paisano, la coronación de la ganadora se realizará este próximo 25 de diciembre.

Las autoridades municipales dieron a conocer que se tiene todo listo para llevar a cabo la fiesta de los paisanos.

Por lo que llaman a las jovencitas de 16 a 25 años de edad para que se registren como candidatas en el evento de belleza.

Los requisitos son ser originarias de Cerritos, radicar en los Estados Unidos.

Se estará calificando desarrollo escénico y facilidad de palabra. La jovencita que resulte electa reina, será coronada este próximo 25 de diciembre en la Feria Regional del Paisano por parte de la alcaldesa.