logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡HERMOSA! DALEL CELEBRA FELIZ SUS 15 AÑOS

Fotogalería

¡HERMOSA! DALEL CELEBRA FELIZ SUS 15 AÑOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Invitan a jóvenes para elegir reina del paisano

Por Carmen Hernández

Diciembre 05, 2025 03:00 a.m.
A
Invitan a jóvenes para elegir reina del paisano

Cerritos.- Invitan a las jovencitas para que participen en el certamen de la Feria Regional del  Paisano, la coronación de la ganadora se realizará este próximo 25 de diciembre.  

Las autoridades municipales dieron a conocer que se tiene todo listo para llevar a cabo la fiesta de los paisanos.  

Por lo que llaman a las jovencitas de 16 a 25 años de edad para que se registren como candidatas en el evento de belleza. 

Los requisitos son ser originarias de Cerritos, radicar en los Estados Unidos.  

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Se estará calificando desarrollo escénico y facilidad de palabra.  La jovencita que resulte electa reina, será coronada este próximo 25 de diciembre en la Feria Regional del Paisano por parte de la alcaldesa.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Expone el CAM muestra fotográfica
Expone el CAM muestra fotográfica

Expone el CAM muestra fotográfica

SLP

Jesús Vázquez

Dan a conocer educación que brindan a niños con alguna discapacidad

Alerta la policía por llamadas de extorsión
Alerta la policía por llamadas de extorsión

Alerta la policía por llamadas de extorsión

SLP

Carmen Hernández

Ofrecen policías foro de vialidad
Ofrecen policías foro de vialidad

Ofrecen policías foro de vialidad

SLP

Redacción

Hablan sobre manejo a la defensiva y medidas de protección

Zafra iniciará el 15 de diciembre
Zafra iniciará el 15 de diciembre

Zafra iniciará el 15 de diciembre

SLP

Redacción

El martes comenzará periodo de quemas y pruebas