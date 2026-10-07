Invitan a la carrera por la salud mental

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MATEHUALA.- Se realizará la segunda carrera atlética por el Día Mundial de la Salud Mental el próximo 10 de octubre a las siete de la tarde, con salida de la Presidencia Municipal.

Esta es una carrera con causa, en la que el costo de la inscripción será la donación de productos no perecederos de la canasta básica.

Para participar en la segunda carrera atlética por la salud mental, las inscripciones son en la Presidencia Municipal y estarán abiertas hasta el 9 de octubre. Serán dos carreras las que se llevarán a cabo: la de 5 Km. y la de 2 Km. para los principiantes. Se convoca a hombres y mujeres a participar en este magno evento, donde además de correr y divertirse, estarán apoyando a una noble causa.

Habrá playeras para los primeros 350 inscritos y se otorgará un número de corredor a todos los participantes. También habrá 250 medallas para los primeros en cruzar la meta en la carrera de 5 Km. y 100 medallas para los primeros 100 participantes de la carrera de 2 Km.

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En la categoría general varonil se entregarán premios económicos y trofeos: 500 pesos y trofeo al tercer lugar, mil pesos y trofeo al segundo lugar, y mil 500 pesos y trofeo al primer lugar.

Se exhorta a la población en general a unirse y participar en esta magna carrera, donde además estarán apoyando una noble causa. Esta actividad, realizada en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, busca fomentar la importancia de cuidar también la salud mental y procurar atención para prevenir problemas en el futuro.