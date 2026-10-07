logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El vinilo resurge en México y desafía al streaming gracias a la coleccionismo juvenil

Fotogalería

El vinilo resurge en México y desafía al 'streaming' gracias a la coleccionismo juvenil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Invitan a la carrera por la salud mental

Por Jesús Vázquez

Octubre 07, 2026 03:00 a.m.
A
Invitan a la carrera por la salud mental
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      MATEHUALA.- Se realizará la segunda carrera atlética por el Día Mundial de la Salud Mental el próximo 10 de octubre a las siete de la tarde, con salida de la Presidencia Municipal.

      Esta es una carrera con causa, en la que el costo de la inscripción será la donación de productos no perecederos de la canasta básica.

      Para participar en la segunda carrera atlética por la salud mental, las inscripciones son en la Presidencia Municipal y estarán abiertas hasta el 9 de octubre. Serán dos carreras las que se llevarán a cabo: la de 5 Km. y la de 2 Km. para los principiantes. Se convoca a hombres y mujeres a participar en este magno evento, donde además de correr y divertirse, estarán apoyando a una noble causa.

      Habrá playeras para los primeros 350 inscritos y se otorgará un número de corredor a todos los participantes. También habrá 250 medallas para los primeros en cruzar la meta en la carrera de 5 Km. y 100 medallas para los primeros 100 participantes de la carrera de 2 Km.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En la categoría general varonil se entregarán premios económicos y trofeos: 500 pesos y trofeo al tercer lugar, mil pesos y trofeo al segundo lugar, y mil 500 pesos y trofeo al primer lugar. 

      Se exhorta a la población en general a unirse y participar en esta magna carrera, donde además estarán apoyando una noble causa. Esta actividad, realizada en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, busca fomentar la importancia de cuidar también la salud mental y procurar atención para prevenir problemas en el futuro.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      En marcha campaña de vacunación antirrábica
      En marcha campaña de vacunación antirrábica

      En marcha campaña de vacunación antirrábica

      SLP

      Jesús Vázquez

      Llega agua turbia a las viviendas
      Llega agua turbia a las viviendas

      Llega agua turbia a las viviendas

      SLP

      Redacción

      Familias se quejan; no pueden lavar y mucho menos consumirla

      Registran a personas para transporte gratis
      Registran a personas para transporte gratis

      Registran a personas para transporte gratis

      SLP

      Redacción

      Interesados deberán acudir con papelería

      Jornada de salud por Octubre Rosa
      Jornada de salud por Octubre Rosa

      Jornada de salud por Octubre Rosa

      SLP

      Carmen Hernández

      Realizarán ferias de la salud en varias comunidades