logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ABUELA MANGO, UNA HISTORIA FAMILIAR

Fotogalería

ABUELA MANGO, UNA HISTORIA FAMILIAR

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Invitan a la Noche Retro pro bomberos

Por Carmen Hernández

Junio 16, 2026 03:00 a.m.
A
Invitan a la Noche Retro pro bomberos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      RIOVERDE.- Este próximo 20 de junio se llevará a cabo la Noche Retro, lo que se recaude será destinado para la reparación de vehículos del cuerpo de bomberos.  

      Ricardo Canseco Hernández comandante de bomberos, dijo que están a días de llevar a cabo el evento con causa, así también celebrar el Día del Padre. 

      Rucos Night se celebrará este próximo 20 de junio en el Hotel Premier, a partir de las 9 de la noche. 

      El costo del boleto será de 150 pesos y en preventa un poco más.  

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      También se estarán vendiendo enchiladas, tamborcitos, tacos rojos, aguas de sabores, postres y nachos. 

      Hizo un llamado a la población en general para que se una a esta noble causa y participe comprando un boleto, para divertirse a lo grande.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Alerta CEPC por tormentas en el Altiplano
      Alerta CEPC por tormentas en el Altiplano

      Alerta CEPC por tormentas en el Altiplano

      SLP

      Redacción

      Se pronostican en menor medida para las zonas Media y Huasteca

      Alumnos presentan examen de ingreso a nivel secundaria
      Alumnos presentan examen de ingreso a nivel secundaria

      Alumnos presentan examen de ingreso a nivel secundaria

      SLP

      Jesús Vázquez

      Reclaman particulares las áreas comunales del Infonavit 2
      Reclaman particulares las áreas comunales del Infonavit 2

      Reclaman particulares las áreas comunales del Infonavit 2

      SLP

      Redacción

      Terminó zafra en el Plan de Ayala
      Terminó zafra en el Plan de Ayala

      Terminó zafra en el Plan de Ayala

      SLP

      Redacción

      Se obtuvo buen precio del Karbe, pero precio de tonelada de caña no mejoró