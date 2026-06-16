Invitan a la Noche Retro pro bomberos

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RIOVERDE.- Este próximo 20 de junio se llevará a cabo la Noche Retro, lo que se recaude será destinado para la reparación de vehículos del cuerpo de bomberos.

Ricardo Canseco Hernández comandante de bomberos, dijo que están a días de llevar a cabo el evento con causa, así también celebrar el Día del Padre.

Rucos Night se celebrará este próximo 20 de junio en el Hotel Premier, a partir de las 9 de la noche.

El costo del boleto será de 150 pesos y en preventa un poco más.

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También se estarán vendiendo enchiladas, tamborcitos, tacos rojos, aguas de sabores, postres y nachos.

Hizo un llamado a la población en general para que se una a esta noble causa y participe comprando un boleto, para divertirse a lo grande.