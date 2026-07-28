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Invitan a lucha libre pro Vallestón

Por Redacción

Julio 28, 2026 03:00 a.m.
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Invitan a lucha libre pro Vallestón
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      CIUDAD VALLES.- Invitan a una función de lucha libre a favor del Vallestón que es organizada por parte de varios departamentos del Ayuntamiento. 

      Este mediodía, la dirección de Desarrollo Social, a cargo de Ángel Ortega Herrera, el DIF Municipal con la representación de Bettina López Fernández, el oficial mayor, Santiago Nales Orta y el secretario del Ayuntamiento, Luis Ángel Contreras Malibrán encabezaron la invitación a una función de la lucha libre con figuras reconocidas a nivel nacional a beneficio del Vallestón. 

      La función será el sábado 15 de agosto a las seis de la tarde, en la explanada del Teatro del Pueblo de los terrenos de la Feria, por lo que se espera haya una buena respuesta de la población a este evento deportivo, además de cooperar para el Vallestón.

      Serán seis combates entre varias de las figuras más representativas del deporte del pancrasio nacional.

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