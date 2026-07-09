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Invitan a niños a los cursos de regularización

Por Carmen Hernández

Julio 09, 2026 03:00 a.m.
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Invitan a niños a los cursos de regularización
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      CIUDAD DEL MAÍZ.- Invitan a niños para que aprovechen el curso de regularización y de ajedrez que se ofrecerá y que será gratuito, durante esta temporada vacacional. 

      El departamento de Bibliotecas, invita a los niños para que aprovechen las vacaciones de Verano y aprendan y se diviertan.  

      El taller de lectura y manualidades se realizará del 13 al 16 de julio, de 8:30 de la mañana a 10:30 horas. 

      Las clases de ajedrez serán del 13 de julio al 6 de agosto, de lunes a jueves de 11 de la mañana a 1 de la tarde.

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      Así mismo los cursos de Regularización se realizarán del 13 de julio al 27 de agosto, de lunes a jueves, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. 

      Los cursos son gratuitos y los interesados se pueden inscribir en la Biblioteca municipal y en Educación, habrá cupo limitado, por lo que se les invita a los padres de familia que registren a sus hijos a la brevedad psible.

      También habrá uno de ajedrez.

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