Invitan a personas a donar pelo
Se realizará corte de cabello gratis
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
CIUDAD FERNÁNDEZ.- Este próximo viernes frente a Palacio Municipal se estará llevando a cabo la campaña de corte y donación de cabello, el que será donado para pelucas oncológicas para personas con cáncer.
Las autoridades municipales dieron a conocer que se están realizando cortes de cabello, totalmente gratuito.
La cita es el viernes de 11 de la mañana a 4 de la tarde, frente a la Presidencia Municipal.
Se estarán recibiendo trenzas de 20 centímetros, que serán destinadas para los pacientes con cáncer.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Para la donación de cabello se pide que debe ser sin decoloración, trenza sujetada por varios extremos y entregándola en una bolsa limpia de plástico.
Lo que se busca es seguir apoyando a las personas que sufren cáncer y que por las quimioterapias pierden el pelo.
no te pierdas estas noticias
Tormenta tumba árboles y deja colonias sin luz
Redacción
La borrasca duró solo algunos minutos, suficientes para causar daños
"Chicas buena onda" en multitudinario festejo a padres de El Naranjo
Redacción
El alcalde recibió atención de todo el país e incluso le dedicaron todo tipo de adjetivos