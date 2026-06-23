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Invitan a personas a donar pelo

Se realizará corte de cabello gratis

Por Carmen Hernández

Junio 23, 2026 03:00 a.m.
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Invitan a personas a donar pelo
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      CIUDAD FERNÁNDEZ.- Este próximo  viernes frente a Palacio Municipal se estará llevando a cabo la campaña de corte y donación de cabello, el que será donado para pelucas oncológicas para personas con cáncer. 

      Las autoridades municipales dieron a conocer que se están realizando cortes de cabello, totalmente gratuito. 

      La cita es el viernes de 11 de la mañana a 4 de la tarde, frente a la Presidencia Municipal. 

      Se estarán recibiendo trenzas de 20 centímetros, que serán destinadas para los pacientes con cáncer. 

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      Para la donación de cabello se pide que debe ser sin decoloración, trenza sujetada por varios extremos y entregándola en una bolsa limpia de plástico.  

      Lo que se busca es seguir apoyando a las personas que sufren cáncer y que por las quimioterapias pierden el pelo. 

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