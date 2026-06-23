Invitan a personas a donar pelo

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CIUDAD FERNÁNDEZ.- Este próximo viernes frente a Palacio Municipal se estará llevando a cabo la campaña de corte y donación de cabello, el que será donado para pelucas oncológicas para personas con cáncer.

Las autoridades municipales dieron a conocer que se están realizando cortes de cabello, totalmente gratuito.

La cita es el viernes de 11 de la mañana a 4 de la tarde, frente a la Presidencia Municipal.

Se estarán recibiendo trenzas de 20 centímetros, que serán destinadas para los pacientes con cáncer.

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Para la donación de cabello se pide que debe ser sin decoloración, trenza sujetada por varios extremos y entregándola en una bolsa limpia de plástico.

Lo que se busca es seguir apoyando a las personas que sufren cáncer y que por las quimioterapias pierden el pelo.