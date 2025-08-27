logo pulso
Invitan a vacunarse vs. el sarampión y rubéola

Por Redacción

Agosto 27, 2025 03:00 a.m.
A
Invitan a vacunarse vs. el sarampión y rubéola

CIUDAD VALLES.- Habrá campaña masiva de vacunación contra sarampión y rubéola en el Gómez Morín este miércoles 27 de agosto, a partir de las 10 de la mañana.

La Jurisdicción Sanitaria V tendrá una jornada de vacunación para niños en este miércoles 27 de agosto, de las 10 de la mañana hasta las tres de la tarde en donde el objetivo es proteger a los menores de edad de los dos virus ya mencionados, aunque también habrá vacunas contra difteria, tétanos, tos ferina, poliomelitis, influenza tipo B o hepatitis B.

También habrá vacunas contra el rotavirus y vacunas contra neumococo y TD (tétanos y difteria). Esta campaña es nada más el día miércoles, hasta las tres de la tarde, de acuerdo con la directora de Salud Reproductiva, Daniela Ruiz.

