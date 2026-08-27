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Joven soldador se electrocuta en obra del Ayuntamiento

Los trabajos realizan en puente peatonal del parque Colosio

Por Redacción

Agosto 27, 2026 03:00 a.m.
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Joven soldador se electrocuta en obra del Ayuntamiento
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      CIUDAD VALLES.- Un joven de 21 años de edad resultó electrocutado en la obra de construcción del puente peatonal del Colosio. El Ayuntamiento dice haber dado seguimiento al caso.

      David de Jesús Muñoz Martínez de 21 años sufrió una descarga de 220 voltios cuando soldaba en el puente peatonal en ciernes, en el parque Colosio. Los mismos compañeros lo llevaron al área de Urgencias del IMSS, en donde fue atendido en primera instancia y en donde notificaron a la familia que no estaba dado de alta, aunque debían darle seguimiento a sus lesiones.

      Los familiares lo llevaron a la clínica Mediscin, en el oriente de la ciudad, en donde hubo atención durante horas y en donde la empresa constructora (una persona física), habría pagado los gastos médicos.

      La Coordinación de Desarrollo Social (Codesol), apuntó que el Ayuntamiento está al pendiente de la salud del trabajador, aunque el hecho de que esté dado de alta en el IMSS o en otro sistema privado pertenece al terreno de la relación obrero-patronal.

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