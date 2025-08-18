Joven sufre quemaduras al explotarle pirotecnia

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Quemaduras de primer grado sufrió en su mano un joven al manipular pirotecnia menor, la que no logró causarle daños irreversibles, solo leves lesiones que le fueron atendidas en una clínica.

Los hechos se registraron ayer por la tarde, en la calle Esperanza frente a la Unidad Deportiva, cuando un joven de 25 años de edad, se encontraba manipulando pirotecnia menor con sus manos, que de pronto le explotó.

El joven intentaba encenderla pero de pronto el artefacto le explotó en la mano derecha, sufriendo quemaduras de primer grado.

Vecinos luego del accidente solicitaron el apoyo de paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes trasladaron al lesionado a recibir atención médica a una clínica particular.

Hasta el momento se desconoce de dónde obtuvo la pirotecnia, pues sólo es utilizada en las fiestas decembrinas.