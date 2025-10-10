logo pulso
La Huasteca Sur, inundada

Crecida de ríos y arroyos anega caminos y viviendas

Por Redacción

Octubre 10, 2025 03:00 a.m.
La Huasteca Sur, inundada

CIUDAD VALLES.- En la Huasteca Sur, los anegamientos colmaron casas de Axtla, Coxcatlán, Tamazunchale, Tanquián, Tampamolón, Aquismón y Tancanhuitz debido al flujo de humedad del Golfo de México.

La noche de este miércoles y madrugada de jueves la humedad del Golfo hizo crecer ríos y arroyos que afectaron la vida de los habitantes de municipios como Coxcatlán, Matlapa, Tamazunchale, Tanquián, Axtla de Terrazas, Aquismón y Tancanhuitz. Por el momento, no ha habido ningún reporte de afectaciones a seres humanos, aunque sí, miles de pesos en pérdidas por los encharcamientos y las crecientes que comenzaron a invadir las casas cercanas a ríos.

Los lugares más afectados fueron el centro de Coxcatlán, el barrio San Rafael de Tamazunchale, el centro de Axtla, donde el río del mismo nombre comenzó a devorar casas y calles, Tampaxal, en Aquismón y el tránsito entre Tanquián y San Martín.

Caminos afectados

A 13 kilómetros de la caseta de la Pitahaya, sobre la carretera de cuota Valles-Rayón hubo un derrumbe de talud que bloqueó de manera parcial la cinta 

asfáltica.

En la carretera libre Valles-Rioverde, a la altura de Santa Anita (a 23 kilómetros de Valles) un árbol tapó el camino de manera total muy temprano.

