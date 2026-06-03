La Iglesia celebrará el jueves de Corpus Christi

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El sacerdote Antonio Ruiz Domínguez dio a conocer que este jueves 4 de junio se llevará a cabo la celebración del Corpus Christi, una de las fiestas católicas más importantes de la Iglesia, en la que realizarán peregrinaciones en todas las capillas.

Expresó que la fiesta de Corpus Christi se celebra el jueves siguiente a Pentecostés, tiene su origen en el Siglo XI en Europa, cuando Berengario de Tours negó la presencia real de Cristo en la Eucaristía, afirmación herética que fue condenada oficialmente por el Papa Gregorio VII en 1079, por lo que la Iglesia se dio a la tarea de fomentar el culto a la presencia real de Cristo en la Eucaristía. En el siglo XIII, en 1264, el Papa Urbano IV la estableció para la Iglesia Universal.

Declaró que el 4 de junio se celebra la fiesta de Corpus Christi y que cada año hay una procesión con el Santísimo en todas las parroquias de Matehuala. En Carbonera, desde las 7 de la mañana empezará la procesión; en el Sagrado Corazón de Jesús, en la colonia República, la procesión será al término de la misa de las 7 de la tarde; a las 5:30 de la tarde el Santísimo sale del parque Álvaro Obregón para llegar a la misa de las 7 de la tarde en la Catedral; en El Olivar será a las 5:30 de la tarde; a las 6 de la tarde sale de San Miguelito al Santuario, y en la capilla de la Divina Providencia sale a las 6 de la tarde.

Comentó que en la parroquia del Sagrario sale del pueblo a las 10:30 de la mañana, por lo que exhorta a la población de fe católica a que acudan a la celebración del Corpus Christi, ya que es una de las celebraciones católicas más importantes, y pueden preguntar en sus capillas más cercanas.

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