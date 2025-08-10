La obra de puente en Periférico, un peligro

La construcción del puente elevado en la intersección del Periférico Oriente y la carretera a Rioverde ha generado diversas complicaciones para el desplazamiento de peatones y ciclistas que diariamente transitan por la zona.

Vecinos y usuarios de este punto señalan que, debido a las obras, el espacio para cruzar de un lado a otro se ha reducido, obligando a muchas personas a caminar sobre la vuelta en “U”, un área destinada al flujo vehicular y que implica un riesgo considerable de sufrir un accidente.

“Hay muy poco margen para que crucen peatones y ciclistas. Mucha gente viene de Cactus hacia la carretera Rioverde para tomar el camión o el metro, pero sí está un poco peligroso”, comentó Israel vecino del lugar

De acuerdo con los testimonios, la situación se complica porque no todos los días hay presencia de agentes de tránsito que apoyen a los peatones.

Esto, sumado a la alta afluenciade vehículos, convierte el cruce en un área muy peligrosa para los peatones que cruzan.