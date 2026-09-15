La rebelión de los tének

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CIUDAD VALLES.- La falta de agua desquició a los tének que primero tomaron la Presidencia Municipal de Valles y luego fueron a posarse en el templete que el Gobernador usaría para la inauguración de la línea MetroRed.

Antes de las siete de la mañana, poco más de 60 personas de los ejidos tének fueron a bloquear la entrada de la alcaldía y exigían que les arreglaran el problema del agua, porque no tienen abasto desde hace dos semanas.

El alcalde acudió, acompañado de Alfredo Zúñiga Hervert, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública para atender las demandas de los manifestantes.

El diálogo se atropelló en varias ocasiones, dado el encono de los tének y los intentos de explicación del munícipe.

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Luego de largos minutos, en el pórtico de entrada del edificio de Presidencia llegaron a un acuerdo: el alcalde iría a verificar el problema en persona a partir de este martes y la máquina que repondrá la que se estropeó en Santa Anita y que bombea a los ocho ejidos se repondría en ocho días (22 de septiembre), aunque Zúñiga Hervert sugirió que la compra de ese motor sería sufragada de manera personal, aunque esto no se aclaró oficialmente después del coloquio.

La ocupación del templete

Este lunes, la hora fijada para la inauguración de la Red Metro o MetroRed que viajará de Valles a Tamazunchale era a las 9:30, pero los mismos protestantes de la mañana fueron a apostarse sobre el templete destinado para el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona y los alcaldes de la ahora llamada "Riviera Huasteca" y de ahí no había manera de bajarlos.

Ni la secretaria de Comunicaciones y Transportes, Araceli Martínez Acosta ni el representante de la Subsecretaría General de Gobierno, Herón Bulos Lárraga los disuadieron de seguir protestando.

Fue hasta que comenzaron a hacer valla poco a poco los mismos choferes de la Red Metro cuando los comenzaron a desplazar del escenario y, aunque quedaron en primera fila, permitieron el desarrollo del evento. La protesta contra el Gobernador fue porque en campaña (hace cinco años), Gallardo Cardona prometió arreglar el problema del agua y hasta la fecha, las deficiencias son la cotidianidad.