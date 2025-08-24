Lamentan muerte de sacerdotes

Matehuala.- En México a varios sacerdotes han muerto cuando están cumpliendo con su labor de impartir la palabra de Dios uno de los casos más fuertes fue un sacerdote que cuando acudía a dar los santos oleos a un moribundo fue asesinado, ante esta situación el sacerdote Antonio Ruiz Domínguez dijo que es lamentable este tipo de hechos, pues ellos acuden a donde son llamados sin pensar en dañar a nadie.

Expresó que él y otros sacerdotes a veces son llamados muy noche para ir a dar los santos oleos a las personas enfermas y sin importar la distancia, acuden solo pidiéndole a Dios que los proteja en el camino.

Comentó que en Matehuala y la región afortunadamente nunca le ha pasado nada a ningún sacerdote, pero si saben el riesgo que corren al salir muy noche, porque luego les dicen que vayan a comunidades retiradas y pueden sufrir un accidente mientras viajan en carretera.

Comentó que las personas cuando tienen una persona enferma no esperan hasta la noche para pedir que vaya el sacerdote, pueden hacerlo durante la tarde y así de esta manera también apoyan a que se cuiden los sacerdotes.

Por lo que pide a los feligreses que se unan en oración para pedir por los sacerdotes de Matehuala y sean protegidos.

Declaró que es lamentable que en la actualidad ya no se respeta nada ni a nadie, pues en otros lugares si les han quitado la vida a los sacerdotes.