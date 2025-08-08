logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡A DISFRUTAR!

Fotogalería

¡A DISFRUTAR!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Largas filas de cobro de becas Bienestar

Por Miguel Barragán

Agosto 08, 2025 03:00 a.m.
A
Largas filas de cobro de becas Bienestar

CIUDAD VALLES.- Filas y espera para inscribirse a programas de becas federales o salas de espera para cobrar los apoyos de Gobierno del Estado hubo en Valles ayer.

En el primer caso, mujeres de 60 a 64 años hicieron fila con sus sombrillas, por si las dudas, ya que amenazaba lluvia, con la finalidad de ser inscritas en el programa de Mujeres Bienestar, que es una recompensa por sus años de servicio dentro de la familia, de acuerdo con la Presidenta Claudia Sheinbaum. Aunque había días de la semana para cada inicial de apellido paterno, muchas acuden los días de otras letras.

En la Oficinas Recaudadora también hubo sala de espera en el estacionamiento, porque hoy le pagaron tres mil pesos a 400 madres solteras y al mismo número de adultos mayores de menos de 65 años, interrumpiéndose el habitual cobro que se hace en ese lugar de los impuestos estatales.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Muerte materna en el Hospital General
Muerte materna en el Hospital General

Muerte materna en el Hospital General

SLP

Redacción

Mujer había sido citada para cesárea desde el 29 de julio, pero nunca la atendieron

Registrarán a mujeres en programa Bienestar
Registrarán a mujeres en programa Bienestar

Registrarán a mujeres en programa Bienestar

SLP

Carmen Hernández

Organiza la Iglesia católica encuentro de monaguillos
Organiza la Iglesia católica encuentro de monaguillos

Organiza la Iglesia católica encuentro de monaguillos

SLP

Jesús Vázquez

Se realizará en el Centro Vocacional, este domingo

Golpe a economía familiar, alza en frutas y legumbres
Golpe a economía familiar, alza en frutas y legumbres

Golpe a economía familiar, alza en frutas y legumbres

SLP

Carmen Hernández