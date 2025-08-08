Largas filas de cobro de becas Bienestar

CIUDAD VALLES.- Filas y espera para inscribirse a programas de becas federales o salas de espera para cobrar los apoyos de Gobierno del Estado hubo en Valles ayer.

En el primer caso, mujeres de 60 a 64 años hicieron fila con sus sombrillas, por si las dudas, ya que amenazaba lluvia, con la finalidad de ser inscritas en el programa de Mujeres Bienestar, que es una recompensa por sus años de servicio dentro de la familia, de acuerdo con la Presidenta Claudia Sheinbaum. Aunque había días de la semana para cada inicial de apellido paterno, muchas acuden los días de otras letras.

En la Oficinas Recaudadora también hubo sala de espera en el estacionamiento, porque hoy le pagaron tres mil pesos a 400 madres solteras y al mismo número de adultos mayores de menos de 65 años, interrumpiéndose el habitual cobro que se hace en ese lugar de los impuestos estatales.