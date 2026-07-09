logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

GENERACIÓN 70-76 DE MÉDICOS CIRUJANOS

Fotogalería

GENERACIÓN 70-76 DE MÉDICOS CIRUJANOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Las pre, pre, campañas del Verde

Por Redacción

Julio 09, 2026 03:00 a.m.
A
Las pre, pre, campañas del Verde
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- Jóvenes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) hacen actividades propias de las temporadas electorales en varios cruces de la ciudad.

      La tarde de este martes, en el cruce de Ejército Mexicano y calle Frontera, jóvenes trabajadores del Ayuntamiento de Valles, que es de raigambre Verde Ecologista, hicieron promoción del partido con banderas, pegando calcas en los carros de los automovilistas que se los permitían y regalando playeras de ese partido.

      Aunque era fuera del horario laboral, la promoción partidista dista mucho de las fechas para actividad electoral, que comienza en el mes de octubre de este año.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Evitan secuestro exprés de menor
      Evitan secuestro exprés de menor

      Evitan secuestro exprés de menor

      SLP

      Jesús Vázquez

      Alertan contra amebas en alberca
      Alertan contra amebas en alberca

      Alertan contra amebas en alberca

      SLP

      Redacción

      Celebran ferias de la paz en CV
      Celebran ferias de la paz en CV

      Celebran ferias de la paz en CV

      SLP

      Redacción

      Muere ciclista al caer de su unidad
      Muere ciclista al caer de su unidad

      Muere ciclista al caer de su unidad

      SLP

      Carmen Hernández