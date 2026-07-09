Las pre, pre, campañas del Verde

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CIUDAD VALLES.- Jóvenes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) hacen actividades propias de las temporadas electorales en varios cruces de la ciudad.

La tarde de este martes, en el cruce de Ejército Mexicano y calle Frontera, jóvenes trabajadores del Ayuntamiento de Valles, que es de raigambre Verde Ecologista, hicieron promoción del partido con banderas, pegando calcas en los carros de los automovilistas que se los permitían y regalando playeras de ese partido.

Aunque era fuera del horario laboral, la promoción partidista dista mucho de las fechas para actividad electoral, que comienza en el mes de octubre de este año.