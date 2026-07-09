Perro muerde a menor que iba en bicicleta

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RIOVERDE.- Mascotas son un peligro en la zona urbana una atacó a una niña cuando se transportaba en una bicicleta.

Los hechos ocurrieron en la calle Esther Méndez López, cuando una niña de 11 años de edad viajaba acompañada de su madre en una bicicleta, sin embargo, de manera repentina se le acercó un can y la atacó.

La madre desesperada solicitó el apoyo a las corporaciones de emergencia.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes de manera inmediata le brindaron los primeros auxilios.

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Por fortuna la menor no ameritó el traslado a recibir atención médica al Hospital Regional de Rioverde, la madre como la menor se llevaron tremendo susto, al ser atacadas por el perro, por lo que solicitaron se tenga más vigilancia de los perros callejeros, que son un problema de salud pública, ya que se desconoce si estén vacunados contra la rabia..