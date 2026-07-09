México concluye apoyo humanitario en rescate por sismos en Venezuela

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Este miércoles 8 de julio regresaron a México las personas rescatistas que salieron a Venezuela a apoyar en labores de rescate, tras los sismos del pasado 24 de junio que dejaron severas afectaciones.

México concluye misión humanitaria en Venezuela

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que también concluyeron su misión humanitaria 14 binomios caninos.

Detalló que elementos de la Cruz Roja, Bomberos, escuadrón de Topos, brigadistas de Rescate y Protección Civil regresaron a territorio nacional en un vuelo comercial procedente de Venezuela, con apoyo de la Cancillería e instituciones aliadas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Un total de 149 pasajeros y 14 binomios caninos integraron este viaje después de concluir con su misión humanitaria y lograr la recuperación de personas que quedaron atrapadas en los escombros", señaló la SRE a cargo del canciller Roberto Velasco.

Apoyo institucional y solidaridad mexicana

La Cancillería reconoció la solidaridad de la sociedad civil mexicana "que tiende la mano cuando más se necesita y reitera todo el apoyo del pueblo de México con la población venezolana en estos tiempos difíciles".

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó el pasado lunes que dos barcos mexicanos habían partido rumbo a Venezuela con víveres y ayuda humanitaria, además que el agrupamiento "Yumare", compuesto por 264 militares mexicanos, pudo rescatar dentro de los escombros a dos personas, un perro, y recuperó 80 cuerpos.