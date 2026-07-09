logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡EXITOSOS!

Fotogalería

¡EXITOSOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

México concluye apoyo humanitario en rescate por sismos en Venezuela

La presidenta Claudia Sheinbaum informó sobre el envío de ayuda y rescates realizados por militares mexicanos.

Por El Universal

Julio 09, 2026 07:28 a.m.
A
México concluye apoyo humanitario en rescate por sismos en Venezuela
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Este miércoles 8 de julio regresaron a México las personas rescatistas que salieron a Venezuela a apoyar en labores de rescate, tras los sismos del pasado 24 de junio que dejaron severas afectaciones.

      México concluye misión humanitaria en Venezuela

      La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que también concluyeron su misión humanitaria 14 binomios caninos.

      Detalló que elementos de la Cruz Roja, Bomberos, escuadrón de Topos, brigadistas de Rescate y Protección Civil regresaron a territorio nacional en un vuelo comercial procedente de Venezuela, con apoyo de la Cancillería e instituciones aliadas.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "Un total de 149 pasajeros y 14 binomios caninos integraron este viaje después de concluir con su misión humanitaria y lograr la recuperación de personas que quedaron atrapadas en los escombros", señaló la SRE a cargo del canciller Roberto Velasco.

      Apoyo institucional y solidaridad mexicana

      La Cancillería reconoció la solidaridad de la sociedad civil mexicana "que tiende la mano cuando más se necesita y reitera todo el apoyo del pueblo de México con la población venezolana en estos tiempos difíciles".

      La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó el pasado lunes que dos barcos mexicanos habían partido rumbo a Venezuela con víveres y ayuda humanitaria, además que el agrupamiento "Yumare", compuesto por 264 militares mexicanos, pudo rescatar dentro de los escombros a dos personas, un perro, y recuperó 80 cuerpos.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      México concluye apoyo humanitario en rescate por sismos en Venezuela
      México concluye apoyo humanitario en rescate por sismos en Venezuela

      México concluye apoyo humanitario en rescate por sismos en Venezuela

      SLP

      El Universal

      La presidenta Claudia Sheinbaum informó sobre el envío de ayuda y rescates realizados por militares mexicanos.

      Crecida de río atrapa a familia en una gruta
      Crecida de río atrapa a familia en una gruta

      Crecida de río atrapa a familia en una gruta

      SLP

      El Universal

      Tres personas fueron rescatadas con vida, se recuperó un cuerpo y otras tres siguen adentro

      FGR pone en la mira a Salazar
      FGR pone en la mira a Salazar

      FGR pone en la mira a Salazar

      SLP

      El Universal

      La Fiscalía indaga violaciones graves del exembajador de EU en México

      V. Rodríguez, a prisión preventiva
      V. Rodríguez, a prisión preventiva

      V. Rodríguez, a prisión preventiva

      SLP

      El Universal

      El extitular de Pemex, acusado de agredir a su esposa