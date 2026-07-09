Rescatan bomberos a dos mininos

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Matehuala.- Bomberos rescatan a dos gatos en distintos puntos de la ciudad, gracias a la pronta acción de esta corporación de auxilio, los felinos fueron rescatados y no sufrieron ningún daño.

De acuerdo con la información proporcionada los bomberos, recibieron una llamada de auxilio en la que reportaban que en la avenida Aeropuerto de la colonia Aviación, un gato se encontraba arriba de un poste y no podía bajar, además de que ya tenía bastante tiempo en esa situación.

Ante esta situación, los Bomberos acudieron al lugar y con una escalera de gran tamaño, la colocaron en el poste de teléfono y lograron bajar al gato para posteriormente entregárselo a sus propietarios.

Posteriormente recibieron otra llamada de auxilio en la que reportaban que un gato había caído en una vivienda abandonada en la colonia Luis N. Morones y tenía ya varios días en este lugar, por lo que acudieron al sitio, con una escalera de gran tamaño, ingresaron al patio del domicilio y lograron rescatar a un minino tipo siamés que se encontraba en buenas condiciones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí