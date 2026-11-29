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CIUDAD VALLES.- La alcaldesa de Matlapa, María de Jesús Rivera dijo que los despidos de sindicalizados en tiempos de Armando Ortega le podrían costar millones de pesos en laudos a su administración.

Aunque el equipo jurídico del Ayuntamiento matlapense se encuentra en la defensa de los recursos públicos, los laudos que datan de finales de los años noventas han ascendido a la cifra ya citada y que es impagable para los recursos que tiene a su disposición el Gobierno municipal que encabeza la munícipe.

Manifestó que los juicios laborales se convirtieron en laudos luego de que Ortega Lucero despidió a todos los trabajadores de la entonces delegación y así iniciar la primera administración del naciente municipio de Matlapa.