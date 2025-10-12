logo pulso
Estado

Le roban su motocicleta y la recupera

Por Redacción

Octubre 12, 2025 03:00 a.m.
A

CIUDAD VALLES.-La motocicleta que había sido robada en las inmediaciones de la Glorieta Hidalgo fue recuperada por su propietario con el apoyo de varios voluntarios, luego de que las autoridades no dieran respuesta inmediata.

El robo ocurrió la noche del pasado miércoles, cuando dos jóvenes sustrajeron una moto Italika 250 negra, que se encontraba estacionada a la orilla del bulevar México-Laredo, a la altura de la Glorieta Hidalgo.

Al día siguiente, el afectado formalizó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado y presentó como evidencia un video en el que se aprecia a los responsables cometiendo el ilícito. 

Sin embargo, al no obtener resultados, decidió emprender la búsqueda por su cuenta, con ayuda de ciudadanos que se sumaron tras la difusión de las imágenes de los ladrones en redes sociales.

Gracias a la información recabada, se supo que uno de los implicados vivía en la colonia La Pimienta. 

Al localizar la dirección, un familiar proporcionó más datos, revelando que el sujeto intentó vender la motocicleta sin éxito, por lo que decidió ocultarla en una vivienda abandonada, cerca de la maquiladora Yazaki, en la colonia Las Granjas.

Finalmente, la unidad fue localizada y recuperada, aunque ya presentaba daños y se encontraba parcialmente desvalijada.

