CONCLUYE CON ÉXITO EL TECMUN

Haaland llega a 50 goles con Noruega

Por AP

Octubre 12, 2025 03:00 a.m.
A
Haaland llega a 50 goles con Noruega

OSLO.- Erling Haaland anotó una tripleta contra Israel para superar los 50 goles con Noruega después de fallar dos veces un penal en la victoria el sábado 5-0 en el duelo de la eliminatoria a la Copa Mundial 2026.

El delantero de 25 años amplió su liderato en la clasificación europea a un notable total de 12 goles en seis partidos, y su total general con Noruega a 51 en 46 encuentros.

Haaland alcanzó la marca de 50 goles mucho más rápido que otros delanteros de élite de los tiempos modernos, según los estadísticos de Opta.

El astro francés Kylian Mbappé y el polaco Robert Lewandowski necesitaron 90 partidos, mientras que Lionel Messi, ocho veces ganador del Balón de Oro, necesitó 107 cn Argentina y Cristiano Ronaldo 114 partidos con Portugal.

Haaland anotó con un disparo al ángulo a los 27 minutos, un potente cabezazo al 63 y un cabezazo en el segundo palo al 72.

Pero al inicio no fue tan certero. El primer penalti de Haaland salió demasiado bajo y lo detuvo Daniel Peretz. Pero el árbitro polaco Szymon Marciniak ordenó repetir el tiro porque el portero se movió de su línea demasiado pronto.

Intentó de otra manera su segundo disparo, apuntando a la esquina, pero Peretz adivinó correctamente de nuevo y desvió su esfuerzo mientras Haaland miraba incrédulo.

Además de la tripleta, Haaland también estuvo involucrado en el tercer gol de Noruega con su impresionante presencia que provocó un error entre Peretz y el defensor Dan Nachmias, lo que llevó al segundo autogol de Israel en el encuentro.

Haaland también tiene 12 goles en nueve partidos para el City esta temporada, llevando su total en el club a 136 en 155 duelos con su club.

Hubo protestas pacíficas pro-palestinas antes del partido en Oslo.

