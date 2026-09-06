Liberan recursos para eventuales en el IMSS

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD VALLES.- Liberan recursos para trabajadores eventuales o cubre vacaciones en el IMSS, de acuerdo con fuentes sindicales.

Luego de que se dio a conocer de parte de fuentes del IMSS, tanto del régimen de confianza como sindicales de que se había anunciado cero pesos para el pago de eventuales (los que cubren vacaciones, incapacidades y faltas), la tarde del mismo viernes hubo una reconsideración de parte del Gobierno federal y de la Dirección General del IMSS, Zoé Robledo Aburto y hubo notificación de liberación de recursos para este fin.

La medida inicial tenía profundamente preocupados a los directivos de hospitales del IMSS de la capital, porque tan sólo en el General de Zona 1 la medida de "austeridad" dejaría descubiertas 140 plazas de todos los niveles.