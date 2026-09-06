Abren ruta de transporte al Banco Bienestar

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CIUDAD VALLES.- Abre la empresa de transporte Vencedor una ruta para que los adultos mayores vayan de la Eco Central al Banco de Bienestar, en Lomas del Yuejat.

El Ayuntamiento de Valles, a través de la dirección de Atención al Adulto Mayor, con Aracely Vázquez Esparza en la dirección gestionó que haya un camión para que transporte a los adultos mayores al único y lejano Banco de Bienestar que se encuentra en el Libramiento Poniente, a cuatro kilómetros del primer cuadro de la ciudad, a partir de las 5:20 de la mañana del mes en el que se esté realizando el pago de las becas de Bienestar.

La salida es de la Eco Central, en Niños Héroes y tendrá una frecuencia de cada 10 minutos, de acuerdo con Vázquez Esparza.