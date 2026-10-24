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Lista la Caravana del paisano potosino

Por Carmen Hernández

Octubre 24, 2026 03:00 a.m.
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Lista la Caravana del paisano potosino
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      RIOVERDE.- Preparan la sexta Caravana del Paisano Potosino, la salida será el próximo 19 de diciembre para que puedan viajar sin riesgo alguno hasta su lugar de origen.  

      Las autoridades municipales dieron a conocer que está todo listo para llevar a cabo la Caravana, donde se espera la participación de más de 2,500 vehículos de connacionales que regresan en esta temporada para pasar el fin de año con sus familiares. 

      La fecha máxima de registro es el próximo 19 de diciembre a las 12 horas, finalizando hasta las 4:45 del domingo 20, para que los interesados puedan recibir apoyo en su trayecto dentro del país. 

      El lugar es en el estacionamiento de Walmart Super Center 3500 Alton Gloor Boulevard  Brownsville, TX, 78520 Estados Unidos.  

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      La fecha de salida es el 20 de diciembre a las 5 en el mismo estacionamiento, las personas interesadas pueden obtener más información en el Enlace de Migración Municipal.

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