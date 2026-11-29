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RIOVERDE.- Listo para llevar a cabo el Operativo Guadalupe Reyes, en el que participarán 100 elementos de la Guardia Civil Municipal para brindar seguridad a la población durante los festejos decembrinos .

El secretario del Ayuntamiento Víctor Ángel Mancilla Cervantes, refiere que el operativo de seguridad se realizará en coordinación con la Guardia Civil Municipal.

Se van a realizar muchos eventos, desde posadas, celebraciones entre amigos y se estará reforzando la vigilancia.

Serán 100 oficiales de la Guardia Civil Municipal los que participarán en el operativo, en cuanto a los rondines en este periodo vacacional, se reforzará la vigilancia para garantizar la tranquilidad en las celebraciones navideñas.

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También se contará con elementos que estarán realizando recorridos en las instituciones bancarias y comercios del centro, para prevenir cualquier acto delictivo.