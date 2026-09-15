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Listo operativo de Fiestas Patrias

Para garantizar la seguridad de la población

Por Redacción

Septiembre 15, 2026 03:00 a.m.
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Listo operativo de Fiestas Patrias
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      Matehuala.- Elementos de la Policía Municipal y corporaciones de auxilio llevaran a cabo el operativo Fiestas Patrias, que comprende el cierre de vialidades, cercos de seguridad y recorridos de vigilancia antes, durante y después de las actividades que se llevarán a cabo en la Plaza de Armas.

      El cierre de vialidades será a partir del mediodía de este martes para dar paso a la instalación de puestos sobre las arterias que rodean la Plaza de Armas, por lo tanto, las calles Celso N Ramos con Ramón Corona permanecerá cerrada, así como Mutualismo y Bustamante, Morelos y Guerrero. Los cercos de seguridad estarán ubicados en los accesos a la Plaza de Armas para detectar objetos que puedan ser utilizados en perjuicio de la ciudadanía, así como impedir que los asistentes ingresen con bebidas embriagantes, ya que el ambiente es completamente familiar.

      Durante el Grito de Independencia y la verbena popular, habrá recorridos de vigilancia para salvaguardar la integridad de los asistentes, así como de prevenir posibles actos antisociales que afecten el desarrollo de las festividades patrias.  El operativo estará coordinado con elementos de la Guardia Civil Estatal, Cruz Roja, Protección Civil Municipal, Protección Civil Estatal, Alumbrado Público, Inspección General, así como la presencia de la Guardia Nacional.

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