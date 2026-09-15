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Listos para realizar simulacro de sismo

Por Carmen Hernández

Septiembre 15, 2026 03:00 a.m.
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Listos para realizar simulacro de sismo
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      RIOVERDE.- Todo listo para el simulacro nacional de sismo que se realizará el próximo 19 de septiembre, bajo la hipótesis de un sismo de 8.2 grados, donde se analizarán las medidas a tomar ante una contingencia de este tipo, para salvar la vida.

      El director de Protección Civil Municipal José de Jesús Hernández Juárez dijo que se está trabajando tanto con las instituciones públicas como privadas. 

      El simulacro nacional será este 19 de septiembre a las 12 del día, el cual se realizará en la Facultad de Estudios Superiores de la Universidad Autónoma con la hipótesis de un sismo, donde se pondrán en marcha medidas a tomar para salvar la vida.  

      Agregó que alrededor de 82 inmuebles participarán en el simulacro que se realizará, aplicando las herramientas necesarias para poder salir de las zonas de peligro.

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       Mencionó que en varias instituciones se han realizado este tipo de actividades, a fin de que tengan las herramientas necesarias y sepan cómo actuar, en caso de una contingencia de este tipo.

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