Llaman a evitar la quema de basura

MATEHUALA.- Protección Civil informa a la población que durante la actual temporada de estiaje se extremarán precauciones, por lo que se prohíbe estrictamente la realización de cualquier tipo de quema, incluida la quema de neumáticos.

Comentaron que de requerir la recolección de residuos generados de la limpieza de terrenos u otro servicio especial, es indispensable solicitar al departamento correspondiente como el de Ecología o Servicios Públicos Primarios para la recolección oficial de los residuos.

Señalaron que esta prohibición se implementa debido al alto riesgo de contaminación que las quemas representan para la salud de la comunidad, pudiendo generar intoxicaciones y afectaciones respiratorias en los vecinos y personas aledañas.

Cabe señalar que incurrir en esta falta conlleva sanciones económicas que ascienden a 11 mil 314 pesos, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Egresos e Ingresos del Municipio de Matehuala de acuerdo al Artículo 44, Fracción II: en el Inciso A: Prohibición de quema de residuos sólidos urbanos (basura) dentro de la mancha urbana. Inciso B: Prohibición de quemas parcelarias en zonas rurales.

Se pide ante las quemas clandestinas denunciar a los responsables para evitar una tragedia, se entiende que en ocasiones el servicio de recolección puede presentar demoras sin embargo, esto no justifica bajo ninguna circunstancia la quema de residuos.

Esta práctica pone en riesgo la seguridad de familias, vecinos y toda la comunidad, ya que puede haber materiales, sustancias o desechos altamente inflamables.