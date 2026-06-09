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Llega agua turbia a las viviendas

Sigue el problema, pese a limpieza de filtros de la Dapas

Por Redacción

Junio 09, 2026 03:00 a.m.
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Llega agua turbia a las viviendas
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      CIUDAD VALLES.- Vuelve a haber quejas de los ciudadanos sobre la turbiedad del agua en sus casas, luego de que hace tres meses hubo limpieza en al menos dos filtros de la Dapas.

      A pesar de que hubo un mantenimiento de dos de seis filtros (estanques de agua con material filtrante de muchos metros de profundidad) con los que cuenta la Dapas, el agua volvió a caer color marrón en las cubetas de los que se disponen a lavar.

      La Dapas envió un pequeño comunicado en el que achaca a la "turbidez" del agua el problema que se está viviendo actualmente, a pesar de que el 5 de marzo pasado se les daba mantenimiento a los filtros, luego de 60 años de existencia. 

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