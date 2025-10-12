logo pulso
Lluvias mejoran mantos acuíferos

Por Carmen Hernández

Octubre 12, 2025 03:00 a.m.
RIOVERDE.- Las lluvias benefician el acuífero granular donde se tienen las fuentes de abastecimiento de agua para el municipio, se cuenta con 10 pozos.

El director de Servicios de Agua y Saneamiento Ambiental de Rioverde (Sasar) José Hipólito Ruiz Badillo, señaló que están felices por las lluvias que se están registrando, aunque provoquen problemas en la ciudad por los encharcamientos y otros daños más que generan. 

Actualmente los mantos acuíferos siguen estables, que no se siga abatiendo.  

Con las lluvias se beneficia el acuífero granular donde se tienen las fuentes de abastecimiento, se estabiliza la extracción, no se ha tenido desabasto, debido a las tormentas que se han registrado.

Se cuenta con 10 pozos, 9 están en operación y el de la comunidad de San Diego se está rehabilitando, pero con las lluvias las cosas han mejorado para que no haya desabasto del líquido para la población.

