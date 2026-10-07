Lluvias provocaron la caída de 2 bardas

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RIOVERDE.- Las fuertes lluvias que azotaron provocaron la caída de una barda de la Unidad Deportiva de la Preparatoria de Rioverde y de una vivienda en la calle Insurgentes.

Cabe destacar que, en la calle Insurgentes se acudió a verificar la caída se una barda de adobe donde viven 4 personas, por lo que de manera inmediata se solicitó el apoyo del Escuadrón AVE para atender a la familia.

Así mismo, las fuertes lluvias generaron el colapso de la barda de la Unidad Deportiva de la Preparatoria de Rioverde, por lo que una cuadrilla de empleados se dedican a rehabilitar la barda perimetral. Se trabajó de manera coordinada con el Organismo Operador de Agua Potable y la Dirección de Obras Públicas.