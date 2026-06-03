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Logra IPA un millón de toneladas molidas

Por Miguel Barragán

Junio 03, 2026 03:00 a.m.
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Logra IPA un millón de toneladas molidas
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      CIUDAD VALLES.- A punto de llegar al millón de toneladas se encuentra el Ingenio Plan de Ayala, aunque los retrasos por las recientes lluvias han aplazado el fin de la zafra.

      Eduardo Martínez Morales, líder de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar del IPA refirió que de mediados de enero a la fecha van 962 mil toneladas molidas, es decir, si no vuelve a haber retrasos por precipitaciones, en el lapso de una semana podrían arribar al millón de toneladas, cumpliendo con la expectativa de inicio de molienda.

      El Karbe actualmente es de 126.992, es decir, por cada tonelada de caña se están obteniendo casi 127 kilos de azúcar.

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