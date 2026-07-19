Los Pacha ofrecen concierto musical

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Matehuala.- Como parte de la programación artística del Festival de Fundación de Matehuala, se presentó el concierto de la agrupación Los Pacha con Stylo, quienes ofrecieron una noche llena de música, ritmo y convivencia para las familias.

La presentación, organizada por la Dirección de Fomento Cultural, cuyo titular es José Ascensión Hernández Elizalde, reunió a decenas de familias, jóvenes y visitantes que disfrutaron de un espectáculo de gran calidad artística, en un ambiente familiar y de sana convivencia.

Durante el concierto, la agrupación interpretó un variado repertorio en el que fusionó los géneros de reggae y jazz, ofreciendo un espectáculo lleno de talento, energía y originalidad que fue ovacionado por el público asistente, quienes incluso hasta bailaron.

Con este tipo de eventos, el Festival de Fundación continúa ofreciendo espacios para la difusión de diversas expresiones musicales y culturales, permitiendo que artistas y agrupaciones compartan su talento con la ciudadanía.

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También se llevó a cabo una carrera de ciclismo por calles de la ciudad, la cual tuvo una excelente respuesta tanto de niños, jóvenes y adultos, participaron más de 200 ciclistas.

en este magno evento, así mismo en la Plaza de Armas se colocó una muestra gastronómica con comerciantes locales.