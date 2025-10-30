Los panistas deberán ratificar su militancia

RIOVERDE.- Panistas que operaron para el Partido del Movimiento Ciudadano podrían ser expulsados del organismo político, pues traicionaron los principios y lemas del blanquiazul.

La presidenta del Comité Municipal del Partido Acción Nacional, Dalila Castro Hernández, dijo que el blanquiazul ha hecho un relanzamiento, la intención es que haya más gente que se afilie hay muchos simpatizantes que quieren sumarse, pero en tiempos anteriores era difícil, pero ahora con una simple aplicación se pueden registrar.

Al ser cuestionada si habrá expulsión para los panistas que promovieron el voto para quien fuera el candidato de Movimiento Ciudadano, dijo que son respetuosos y cada quien tiene las consecuencias de sus decisiones, lo que se busca es sumar, pero si ya fallaron, habrá cuestionar su postura y credibilidad como militantes del blanquiazul.

Se le cuestionó si se contempla limpia en el PAN, mencionando se va a ver eso, se realizará un proceso para reafirmar su integración al PAN.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Se le preguntó si se expulsaría al ex diputado Ramón Torres, quien presentó al candidato del naranja como del PAN, adelantó que se necesitan pruebas, pero que se analizará eso, habrá una nueva reafiliación.