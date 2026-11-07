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Luego de bloqueo, Gobierno anuncia reinicio de obra

Tamuinenses vigilarán que se realicen trabajos, o volverán a bloquear

Por Redacción

Noviembre 07, 2026 03:00 a.m.
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Luego de bloqueo, Gobierno anuncia reinicio de obra
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      CIUDAD VALLES.- Los tamuinenses salieron a bloquear la inacabada avenida Pedro Antonio Santos (PAS) desde las ocho de la mañana y el alcalde Marcelino Bautista Rincón, junto con el enviado de la Subsecretaría de Gobierno, Herón Bulos Lárraga convencieron a los ciudadanos de que los trabajos de continuación empezarían ya. 

      Un contingente de ciudadanos hartos de tener la obra de la PAS detenida desde abril por el abandono de la constructora que comenzó los trabajos en marzo, hizo un tapón vial en la rúa desde temprana hora y luego de un par de horas se presentó en el lugar el alcalde y el representante del Gobierno del Estado, quien es el encargado de esa pavimentación, como lo dejó muy claro Marcelino Bautista. 

      Maribel Pozos y los que encabezaban el movimiento escucharon las razones y marcharon al despacho del alcalde para firmar una minuta en la que se acordó recomenzar la obra ya, bajo el régimen de 11 días de trabajo contra cuatro días de descanso, para terminar el 15 de enero del 2027; además de que se rehabilitaría el Bordo Norte, a partir del 9 de noviembre para usarlo como vía alterna de tráfico pesado. 

      Luego del mediodía, los manifestantes se quitaron de su protesta, no sin advertir que habrá un comité de vigilancia en esas obras de la PAS y el Bordo.

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