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CIUDAD VALLES.- Mala leche, dice que le dedican adversarios por la "alcantarilla" que recién inauguró y que causó burlas en las redes, dijo el alcalde de San Martín, Luis Fernando Herbert Orta.

Hace días, la inauguración de un pequeño paso (alcantarilla) en la comunidad de San Pedro provocó una cascada de burlas y de indignación porque hubo información que decía que ese paso de unos cuantos metros, sobre un arroyo pequeño no era obra para presumir y los usuarios de redes referían que la obra costaba dos millones de pesos.

Pero Herbert Orta espetó: "es mala leche y es mentira", explicando que la obra no costó ese monto, sino 204 mil pesos y que, a pesar de que es una obra pequeña, ahora los habitantes de San Pedro tienen como pasar un vehículo por ese lugar.

Dijo que en San Pedro viven 15 personas, pero que aunque fuera solo un habitante, él haría la obra de igual manera.

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