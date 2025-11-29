logo pulso
Mañana, el primer domingo de adviento

Por Jesús Vázquez

Noviembre 29, 2025 03:00 a.m.
Matehuala.- El presbítero Antonio Ruiz Domínguez dio a conocer que este domingo 30 de noviembre será el primer domingo de adviento de acuerdo al calendario litúrgico de la iglesia católica.

Comentó que con ello empieza el año litúrgico, agregó que el adviento es el tiempo de esperanza, de la preparación alegre y festiva por el encuentro con el señor Jesús en dos direcciones en la parusía, que es la segunda venida de Jesucristo, y en el nacimiento de Jesús que es su primera venida y de esta forma celebrar el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. 

Declaró que el periodo del adviento dura de 22 a 28 días pues se celebra cuatro domingos anteriores al 25 de diciembre, tradicionalmente en las iglesias se coloca la corona del adviento, que tiene 4 velas y cada una se enciende cada domingo antes de la Navidad, que simboliza esperanza, paz, alegría y amor, la corona con sus cuatro velas simboliza la luz de Cristo que llega al mundo disipando las tinieblas. 

El adviento es un tiempo litúrgico de espera para encontrarnos con el salvador, por lo que es tiempo para preparase para el nacimiento de Jesucristo, por lo que se exhorta la gente a unirse en esta temporada a orar por la paz del mundo, esperando que el nacimiento de Jesús abra el corazón de las personas 

