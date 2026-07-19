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Mañana, festividad en honor del Divino Niño Jesús

Iniciará con el Rosario de Aurora, misa, entradas de cera y quema de pólvora

Por Jesús Vázquez

Julio 19, 2026 03:00 a.m.
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Mañana, festividad en honor del Divino Niño Jesús
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      Matehuala.- Con gran fervor y devoción dieron inicio las celebraciones en honor al Divino Niño Jesús en su capilla, la cual continúa en proceso de construcción, los festejos comenzaron el 11 de julio con el tradicional novenario y culminarán el próximo 20 de julio con la fiesta patronal.

      Durante el novenario, los fieles católicos han participado en rosarios, peregrinaciones y celebraciones eucarísticas que se realizan en distintos sectores de la ciudad, fortaleciendo la fe y la convivencia entre las familias devotas del Divino Niño Jesús.

      De acuerdo con el programa de actividades, este lunes día de la festividad, las celebraciones iniciarán a las 6:00 de la mañana con el Rosario de Aurora, seguido de las Mañanitas al Divino Niño Jesús a las 7:00 horas, posteriormente se ofrecerá un refrigerio a los peregrinos y habrá venta de antojitos mexicanos.

      Por la tarde se llevará a cabo la tradicional entrada de cera por parte de los colonos del fraccionamiento Ánimas, además de la presentación de danzas en honor al Divino Niño Jesús. 

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      A las 18:00 horas se celebrará la misa solemne en la capilla, al concluir, la tradicional quema de pólvora para cerrar los festejos patronales.

      Los organizadores hicieron la invitación a la comunidad católica para participar en las actividades religiosas y acompañar con fe y devoción esta importante celebración, que cada año reúne a decenas de familias para rendir homenaje al Divino Niño Jesús.

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