Marchas desquician el tráfico en Valles

Autoridades ahora dan permiso a primaria para hacer un desfile por Ejército M.

Por Redacción

Octubre 29, 2025 03:00 a.m.
A
Marchas desquician el tráfico en Valles

CIUDAD VALLES.- La Presidencia Municipal no conforme con los bloqueos que ha habido en bulevares y avenidas principales, dan permiso a autoridades de la primaria Mariano Jiménez para hacer una marcha en Ejército Mexicano, de Lerdo de Tejada a Frontera.

La primaria hizo un pequeño desfile en la avenida que sirve como desfogue de oriente a poniente en la ciudad y que es vía de circulación principal, sin embargo, hoy fue bloqueada para un contingente de alumnos de esa escuela, todos disfrazados a guisa de Xantolo.

El pasado viernes 17 de octubre, la marcha del cáncer de mama causó un caos y contratiempos en la ciudad, debido a la falta de comunicación de las autoridades municipales.

