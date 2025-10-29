Marchas desquician el tráfico en Valles

CIUDAD VALLES.- La Presidencia Municipal no conforme con los bloqueos que ha habido en bulevares y avenidas principales, dan permiso a autoridades de la primaria Mariano Jiménez para hacer una marcha en Ejército Mexicano, de Lerdo de Tejada a Frontera.

La primaria hizo un pequeño desfile en la avenida que sirve como desfogue de oriente a poniente en la ciudad y que es vía de circulación principal, sin embargo, hoy fue bloqueada para un contingente de alumnos de esa escuela, todos disfrazados a guisa de Xantolo.

El pasado viernes 17 de octubre, la marcha del cáncer de mama causó un caos y contratiempos en la ciudad, debido a la falta de comunicación de las autoridades municipales.