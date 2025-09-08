Más campañas para prevenir el suicidio en los niños

CIUDAD VALLES.- Eulalia del Carmen López Balderas, responsable del programa de Salud Mental de la Jurisdicción Sanitaria V dijo que el objetivo principal en la prevención del suicidio son incluso niños de primaria, debido a que hay rastros de depresión en esas edades.

Comentó que las campañas de prevención contra el suicidio no tienen una edad exclusiva, aunque la preocupación se centra en adolescentes y niños, porque ha habido intentos y actos en los que el atentado contra la vida se consumó, aquí en Valles.

Por eso, las edades a las que les dedican más tiempo de pláticas preventivas son niños entre 10 y 14 años, que ahora también han entrado en la espiral de la depresión.

Refirió que muchos de los factores que hunden en la depresión a personas tan jóvenes puede ser la mala alimentación, desintegración familiar, ausencia de uno o de ambos padres, entre otros casos, por eso ofreció el número 4813818219 para que quien tenga un caso de depresión llame de inmediato.

