Invitan al taller de elaboración de jabones

Por Carmen Hernández

Septiembre 08, 2025 03:00 a.m.
A
Invitan al taller de elaboración de jabones

RIOVERDE.- Invita el DIF municipal al taller de elaboración de jabón que se lleva a cabo en la Estancia de Día del Adulto Mayor, que será este próximo 12 de septiembre, una alternativa para aprender un oficio que les puede redituar en obtención de más recursos y hasta para crear su propia empresa.   El Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (Dif) llevará a cabo un taller para elaborar jabones, mismo que será el próximo viernes a partir de las 10 de la mañana. 

Se estará llevando a cabo en la Estancia de Día del Adulto Mayor, ubicada en la calle Insurgentes, donde podrá podrán acudir las personas interesadas para aprender esta alternativa, que puede resultar de gran beneficio, ya que se podrá obtener un empleo, o incluso iniciar un negocio propio. Los participantes podrán producir jabones de diversos aromas y diseños, el curso tendrá un costo de 30 pesos. 

Se invita a la población en general para que se inscriban con tiempo y puedan apartar su lugar, una alternativa de desarrollo.

