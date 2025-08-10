logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡UN GRAN AÑO MÁS!

Fotogalería

¡UN GRAN AÑO MÁS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Más operativos para dar seguridad en Cárdenas

Se ha localizado gente armada en diversos sectores del municipio

Por Redacción

Agosto 10, 2025 03:00 a.m.
A
Más operativos para dar seguridad en Cárdenas

Cárdenas.- Ante el aumento de gente armada que ha sido localizada en diversos sectores del municipio, se reforzarán los operativos se acordó en reunión de Consejo de Seguridad, para garantizar la tranquilidad en el municipio. 

La semana pasada se llevó a cabo la reunión de seguridad correspondiente al mes de julio, donde estuvieron presentes todos los jefes policíacos, donde se dio a conocer un informe de hechos ocurridos durante el mes. 

Se anunció que el operativo de verano hasta el momento va con saldo blanco, pero pese a ello se reforzará la seguridad. 

Sin embargo, se dio a conocer que hay la presencia de hombres armados en diversos sectores del municipio, que ponen en riesgo la tranquilidad de la población.  

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por lo que se estarán reforzando los operativos que lleva a cabo la Dirección de Seguridad Pública Municipal en coordinación con la Guardia Civil del Estado.  

Lo que se busca es que el municipio siga siendo de los más seguros en el estado y con más vigilancia se logra tener un sitio seguro.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Crece el ambulantaje, invade áreas peatonales
Crece el ambulantaje, invade áreas peatonales

Crece el ambulantaje, invade áreas peatonales

SLP

Carmen Hernández

Peatones tienen que caminar por arroyo de la calle

Chocan dos vehículos en el bulevar
Chocan dos vehículos en el bulevar

Chocan dos vehículos en el bulevar

SLP

Redacción

Aún sin acuerdo entre Iberparking y Alcaldía
Aún sin acuerdo entre Iberparking y Alcaldía

Aún sin acuerdo entre Iberparking y Alcaldía

SLP

Miguel Barragán

Parquímetros cuentan digitalmente el dinero que les ingresa

Investiga IMSS-Bienestar sobre muerte materna
Investiga IMSS-Bienestar sobre muerte materna

Investiga IMSS-Bienestar sobre muerte materna

SLP

Miguel Barragán

Muchas dudas sobre el deceso de la mujer