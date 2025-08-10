Más operativos para dar seguridad en Cárdenas

Cárdenas.- Ante el aumento de gente armada que ha sido localizada en diversos sectores del municipio, se reforzarán los operativos se acordó en reunión de Consejo de Seguridad, para garantizar la tranquilidad en el municipio.

La semana pasada se llevó a cabo la reunión de seguridad correspondiente al mes de julio, donde estuvieron presentes todos los jefes policíacos, donde se dio a conocer un informe de hechos ocurridos durante el mes.

Se anunció que el operativo de verano hasta el momento va con saldo blanco, pero pese a ello se reforzará la seguridad.

Sin embargo, se dio a conocer que hay la presencia de hombres armados en diversos sectores del municipio, que ponen en riesgo la tranquilidad de la población.

Por lo que se estarán reforzando los operativos que lleva a cabo la Dirección de Seguridad Pública Municipal en coordinación con la Guardia Civil del Estado.

Lo que se busca es que el municipio siga siendo de los más seguros en el estado y con más vigilancia se logra tener un sitio seguro.