Medina, a reunión nacional de seguridad
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
CIUDAD VALLES.- El alcalde de Valles, David Medina Salazar dijo que participará en una reunión con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Omar García Harfuch, junto a otros alcaldes para establecer estrategias de seguridad en al menos 100 municipios.
El munícipe dijo que en los próximos días acudirá a la capital del país, convocado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, encabezada por Harfuch, con la finalidad de conocer el panorama general de inseguridad y atender los problemas, por región de la delincuencia y de la inseguridad que priva en varias de las ciudades más importantes del país.
Las 100 ciudades significan el cuatro por ciento del total de municipios que hay en México, que consta de alrededor de 2500 municipios a lo largo y ancho del territorio.
no te pierdas estas noticias
Tras bloqueo, acuerdan retomar obra en Tamuín
Huasteca Hoy
Vecinos levantaron la protesta tras firmar un acuerdo para reanudar los trabajos
Denuncian tala indiscriminada de CFE en camino Valles-Naranjo
Pulso Online
El colectivo señala que cortan árboles sin estudios previos ni criterios técnicos