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Medina, a reunión nacional de seguridad

Por Redacción

Noviembre 07, 2026 03:00 a.m.
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Medina, a reunión nacional de seguridad
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      CIUDAD VALLES.- El alcalde de Valles, David Medina Salazar dijo que participará en una reunión con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Omar García Harfuch, junto a otros alcaldes para establecer estrategias de seguridad en al menos 100 municipios. 

      El munícipe dijo que en los próximos días acudirá a la capital del país, convocado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, encabezada por Harfuch, con la finalidad de conocer el panorama general de inseguridad y atender los problemas, por región de la delincuencia y de la inseguridad que priva en varias de las ciudades más importantes del país. 

      Las 100 ciudades significan el cuatro por ciento del total de municipios que hay en México, que consta de alrededor de 2500 municipios a lo largo y ancho del territorio.

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