Mejoran caminos a comunidades

CIUDAD FERNÁNDEZ.- La dirección de Protección Civil continúa con el monitoreo de ríos y arroyos, tras las fuertes lluvias ocasionadas que se registraron, por lo que Rancho Nuevo ya cuenta con acceso alterno lo que beneficia a la población en general.

El titular de Protección Civil Municipal Isaí Arellano explicó que se sigue realizando una evaluación por los daños ocasionados por las fuertes lluvias.

Añadió que en la localidad de Rancho Nuevo cuenta con un acceso alterno, ya está ingresando la gente, mientras que en la comunidad del Paraíso se tiene acceso, en la ribera pueden ingresar por el vado de San Pablo, ya que las condiciones dejaron de ser peligrosas.

En cuanto a la cabecera municipal, en la calle Colón por el vado del Barrio de Llanitos ya están transitando vehículos, lo que ha dejado de ser un problema para los colonos.

Adelantó que para esta semana no se tienen pronosticas lluvias, que será importante para continuar rehabilitando caminos dañados.