logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ES AMOR!

Fotogalería

¡ES AMOR!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Aprehenden a 9 sujetos con droga en Jalisco

Por El Universal

Noviembre 15, 2025 03:00 a.m.
A
Aprehenden a 9 sujetos con droga en Jalisco

Tonalá, Jalisco.- En una operación encabezada por la Marina Armada, fuerzas federales detuvieron a nueve personas, entre ellas Jorge Antonio “N”, alias “Yorch”, presuntos integrantes de una célula delictiva dedicada a modificar vehículos para ocultar droga con el fin de comercializarla.

Derivado de trabajos de investigación, las autoridades ubicaron cinco predios en el municipio de Tonalá, Jalisco, zona de influencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en los que se modificaba maquinaria industrial para incorporar compartimentos ocultos en vehículos, para enviar drogas al extranjero utilizando rutas marítimas.

Ante ello, personal de la Marina, Ejército, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) cumplimentó cinco órdenes de cateo, que derivaron en la detención de las nueve personas, presuntos integrantes de una célula delictiva con operación en Tonalá, Jalisco.

Durante las diligencias, les fueron asegurados aproximadamente 508 kilogramos de presunto cristal, 2 mil 854 kilogramos de posible marihuana, 41 cartuchos, un vehículo así como tres motocicletas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Crece la violencia en la tierra de López Obrador
Crece la violencia en la tierra de López Obrador

Crece la violencia en la tierra de López Obrador

SLP

El Universal

Queman dos vehículos en inmueble de Celaya
Queman dos vehículos en inmueble de Celaya

Queman dos vehículos en inmueble de Celaya

SLP

El Universal

“Extorsión tiene de rodillas a miles de empresarios”
“Extorsión tiene de rodillas a miles de empresarios”

“Extorsión tiene de rodillas a miles de empresarios”

SLP

EFE

La Coparmex advierte de la ausencia del Estado

EU retira visa al alcalde de S. Luis Río Colorado
EU retira visa al alcalde de S. Luis Río Colorado

EU retira visa al alcalde de S. Luis Río Colorado

SLP

SinEmbargo.mx