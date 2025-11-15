Aprehenden a 9 sujetos con droga en Jalisco

Tonalá, Jalisco.- En una operación encabezada por la Marina Armada, fuerzas federales detuvieron a nueve personas, entre ellas Jorge Antonio “N”, alias “Yorch”, presuntos integrantes de una célula delictiva dedicada a modificar vehículos para ocultar droga con el fin de comercializarla.

Derivado de trabajos de investigación, las autoridades ubicaron cinco predios en el municipio de Tonalá, Jalisco, zona de influencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en los que se modificaba maquinaria industrial para incorporar compartimentos ocultos en vehículos, para enviar drogas al extranjero utilizando rutas marítimas.

Ante ello, personal de la Marina, Ejército, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) cumplimentó cinco órdenes de cateo, que derivaron en la detención de las nueve personas, presuntos integrantes de una célula delictiva con operación en Tonalá, Jalisco.

Durante las diligencias, les fueron asegurados aproximadamente 508 kilogramos de presunto cristal, 2 mil 854 kilogramos de posible marihuana, 41 cartuchos, un vehículo así como tres motocicletas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí