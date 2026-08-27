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Estado

Módulo móvil del SAT estará en Rioverde

Se acercan los servicios fiscales a la población

Por Carmen Hernández

Agosto 27, 2026 03:00 a.m.
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Módulo móvil del SAT estará en Rioverde
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      RIOVERDE.- Personal del SAT ofrecerá atención a usuarios en el trámite de renovación de firma electrónica, entrega de constancia de situación fiscal e inscripción al RFC, a partir del próximo lunes en las oficinas de Fomento Económico, se invita a personas interesadas aprovechar esta oportunidad.  

      Luis Aquino director de Fomento Económico dio a conocer que la oficina móvil del SAT estará del lunes 31 de agosto al 4 de septiembre, de 9 de la mañana a 5 de la tarde en las oficinas de Fomento Económico, ubicadas en la Colonia Isla de San Pablo. 

      El personal ofrecerá atención en trámites de renovación de firma electrónica, entrega de constancia de situación fiscal e inscripción para obtener el RFC. 

      Los requisitos son llevar copia del INE, Correo electrónico y una memoria Usb.  

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      Lo que se busca es facilitar los servicios a la población para que se ahorre recursos para obtener estos documentos que tendría que acudir a la capital del estado.

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