logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Fotogalería

UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Monitorean cementerios ante cientos de visitantes

Por Carmen Hernández

Octubre 30, 2025 03:00 a.m.
A
Monitorean cementerios ante cientos de visitantes

Ciudad Fernández.- La Coordinación de Protección Civil Municipal monitorea los cementerios ante el arribo de cientos de familias que visitarán a sus seres queridos ya fallecidos y les llevarán flores y oraciones a sus tumbas. 

Isaí Arellano dio a conocer que se cuenta con un programa de seguridad a aplicar para las festividades para el Día de Muertos. 

Es por ello que se están recorriendo los camposantos de las comunidades, así como de la cabecera municipal, para eliminar riesgos que pongan en peligro a los visitantes. 

Los paramédicos también estarán al pendiente para poder actuar de manera inmediata en caso de una contingencia que llegara a sufrir alguna persona, con el único objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía en general.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Aumentan 3% el salario a burócratas municipales
Aumentan 3% el salario a burócratas municipales

Aumentan 3% el salario a burócratas municipales

SLP

Carmen Hernández

Será retroactivo al mes de enero

Alumnos rescatan las tradiciones mexicanas
Alumnos rescatan las tradiciones mexicanas

Alumnos rescatan las tradiciones mexicanas

SLP

Jesús Vázquez

Realizan festival de día de muertos con un desfile

Terminan fiestas patronales de San Judas Tadeo
Terminan fiestas patronales de San Judas Tadeo

Terminan fiestas patronales de San Judas Tadeo

SLP

Jesús Vázquez

Concurso de disfraces y pan de muerto
Concurso de disfraces y pan de muerto

Concurso de disfraces y pan de muerto

SLP

Carmen Hernández