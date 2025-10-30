Monitorean cementerios ante cientos de visitantes

Ciudad Fernández.- La Coordinación de Protección Civil Municipal monitorea los cementerios ante el arribo de cientos de familias que visitarán a sus seres queridos ya fallecidos y les llevarán flores y oraciones a sus tumbas.

Isaí Arellano dio a conocer que se cuenta con un programa de seguridad a aplicar para las festividades para el Día de Muertos.

Es por ello que se están recorriendo los camposantos de las comunidades, así como de la cabecera municipal, para eliminar riesgos que pongan en peligro a los visitantes.

Los paramédicos también estarán al pendiente para poder actuar de manera inmediata en caso de una contingencia que llegara a sufrir alguna persona, con el único objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía en general.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí