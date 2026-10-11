Morena subordinada al Verde: Arteaga

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CIUDAD VALLES.- Dice exaspirante a candidatura de Morena al Gobierno del estado, Guadalupe Arteaga García que el morenismo está subordinado al régimen actual (Gobierno del estado).

Arteaga García -quien fue uno de los inscritos para participar por la Coordinación de Defensa de la Cuarta Transformación en el Estado hoy compareció ante medios de comunicación y expuso que contrario a los principios del partido, Morena en San Luis Potosí se subordinaba ante el "régimen dinástico" (el Gobernador y la posibilidad de que proyecte a su esposa, la senadora Ruth González para la candidatura).

Reprochó la actitud de su partido ante un Gobierno que ha dado nuestras de actitud caciquil y comentó que la soberbia dentro de la cúpula de su partido ha causado que la militancia se decepcione.