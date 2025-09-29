logo pulso
Motociclista chocó contra auto, grave

Por Carmen Hernández

Septiembre 29, 2025 03:00 a.m.
Ciudad Fernández.- Un joven se debate entre la vida y la muerte luego de chocar la motocicleta que conducía contra un carro, resultando con severos daños.  

Paramédicos de Protección Civil señalaron que recibieron una llamada de auxilio, donde les informaban que sobre el camino que conduce a San Diego había ocurrido un accidente entre un motociclista y un carro y había una persona lesionada, por lo que se desplazaron al lugar de los hechos para brindar auxilio.  

En el lugar le brindaron atención médica a un jovencito de 18 años de edad, que chocó la unidad que conducía contra un vehículo sobre el camino a San Diego. 

El joven resultó con lesiones graves, siendo trasladado al Hospital IMSS del Bienestar para su atención médica especializada, por lo que quedó hospitalizado.

 debido a las severas lesiones que sufrió y que ponen en riesgo su vida. 

